День семьи, любви и верности: выходной или нет в 2023 году
В России 8 июля 2023 года отмечается учрежденный указом Владимира Путина праздник — День семьи, любви и верности.
«День семьи, любви и верности связан с жизнью Петра и Февронии, которые были канонизированы православной церковью в XVI веке. История их жизни была описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Князь Петр болел проказой, и во сне он увидел, что болезнь сможет вылечить дочь древолаза Феврония. Так и случилось. Он взял ее за это в жены, и их семейная жизнь стала символом преданности», — подчеркнула культуролог Наталия Зинович в беседе с «Известиями».
Согласно легенде, Петр и Феврония умерли в один день — 8 июля 1228 года (по новому стилю). «Их похоронили в разных местах, но тела в итоге чудом оказались в одном гробу. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме», — добавила Зинович.
Образы святых Петра и Февронии Муромских считаются символом чистой любви и верности. Верующие убеждены, что они выступают покровителями счастливой семейной жизни.
Подробнее о традициях, связанных с этим важным праздником, читайте в публикации «Известий».
8 июля 2023 - выходной или нет День семьи, любви и верности
Летом 2022 года Госдуму был внесен законопроект об установлении выходного дня по случаю праздника семьи, любви и верности. Авторы инициативы ожидают, что это будет способствовать укреплению родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни.
На момент подготовки материала указанный проект закона не был принят. Однако ы 2023 году 8 июля в любом случае будет выходным, так как дата приходится на субботу.
Если же депутаты голосуют за документ, россиян может ожидать дополнительный выходной.