Депутаты Госдумы предложили поощрять россиян за продолжительный брак

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак. Согласно ему, за 20 лет семейной жизни каждый из супругов может получить по 20 тыс. рублей. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Рассмотреть эту возможность на федеральном уровне депутат предложил ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. При этом Нилов напомнил, что сейчас в нескольких регионах уже установлены разные меры поддержки таких пар.

«Если люди находятся в браке более 20 лет, давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — сказал он ТАСС.

По словам Нилова, законопроект планируется отправить на отзыв в правительство до конца весенней сессии. Также он сообщил, что этот проект закона в ЛДПР хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, чей брак продлился несколько десятилетий.

Ранее, в марте, сообщалось, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о накопительных счетах для каждого новорожденного россиянина. Предполагается, что наполняться они будут с 2024 года прежде всего за счет дополнительных нефтегазовых доходов до достижения ребенком 18 лет. Кроме того, пополнять счета по желанию смогут и родственники. После этого ребенок будет самостоятельно решать, как их использовать.

Как пояснил Нилов, выступивший одним из авторов законопроекта, за основу инициативы был взят пример Казахстана. Там аналогичную программу планируют запустить со следующего года.