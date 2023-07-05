В России осенью откроется аналог ZARA Home и H&M Home

Российский аналог Zara Home и H&M Home откроется в РФ осенью. Об этом в среду, 5 июля, рассказала управляющий партнер бренда Redecoro Анастасия Кондакова.

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый площадью 370 кв. м появится уже осенью в ТЦ «Метрополис», — сказала она ТАСС.

Как уточнила Кондакова, в ближайшие пару лет в России и СНГ появится до 50 магазинов сети.

Управляющий партнер сообщила, что осенью сеть представит первую линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. Она отметила, что при создании коллекции дизайнеры ориентировались на скандинавскую и этническую стилистику, минимализм и экостиль.

«Важно отметить, что мы не копируем продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатываем линейки. Диверсификация поставщиков и большое количество партнеров помогают нам не зависеть от политической, экономической, эпидемиологической ситуации в мире», — добавила Кондакова.

Особенностями бренда станут технологичность и цифровизация. Стоимость продукции будет на уровне среднего ценового сегмента.

Шведский бренд H&M объявил о запланированном закрытии торговых точек и прекращении деятельности в РФ 18 июля прошлого года. 5 декабря в пресс-службе ритейлера рассказали «Известиям», что все магазины компании прекратили работать на территории России. Всего их было 172.

Испанская компания Inditex также закрыла торговые точки в России в 2022-м. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже бизнеса в РФ ливанской группе компаний Daher, которая в дальнейшем создала локальные бренды специально для россиян. Так, вместо Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka этой весной в стране начали открываться магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet.