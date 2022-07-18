Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигерия допустила вступление в БРИКС
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
В Херсоне обнаружена точка украинских диверсантов для обстрела гумконвоев
Мир
В ФРГ допустили сокращение поставок по «Северному потоку»
Мир
Песков назвал санкции платой РФ и Ирана за суверенитет
Мир
В Донбассе была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab
Мир
Британцы вынуждены отказаться от мяса и рыбы из-за роста цен
Мир
Шойгу дал указание группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Мир
СМИ узнали об истощении запасов оружия в Европе
Экономика
H&M объявила об уходе из России
Мир
В Германии призвали Евросоюз готовиться к роспуску НАТО

H&M объявила об уходе из России

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговая сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. Об этом 18 июля заявила пресс-служба компании на официальном сайте сети.

«Русская мода»: четверть россиян готова переодеться в вещи отечественных брендов
Производители рассказали, как переживают времена санкций и какие возможности у них появились

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем, какое влияние это окажет на наших коллег, и очень благодарны им за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора H&M Group Хелены Хельмерссон.

В компании уточнили, что в ходе процесса сворачивания бизнеса в РФ физические магазины будут временно открыты для того, чтобы распродать оставшиеся в России товары.

В пресс-службе российского подразделения H&M «Известиям» также подтвердили информацию об уходе с рынка.

«Ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности и непредсказуемости будущего, компания запустила процесс по остановке бизнеса», — добавили там.

Ранее, 29 июня, появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило шведской компании H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи и снова открывает магазины.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина — это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022