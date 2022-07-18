H&M объявила об уходе из России

Торговая сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. Об этом 18 июля заявила пресс-служба компании на официальном сайте сети.

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем, какое влияние это окажет на наших коллег, и очень благодарны им за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора H&M Group Хелены Хельмерссон.

В компании уточнили, что в ходе процесса сворачивания бизнеса в РФ физические магазины будут временно открыты для того, чтобы распродать оставшиеся в России товары.

В пресс-службе российского подразделения H&M «Известиям» также подтвердили информацию об уходе с рынка.

«Ввиду ограничений, препятствующих операционной деятельности и непредсказуемости будущего, компания запустила процесс по остановке бизнеса», — добавили там.

Ранее, 29 июня, появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило шведской компании H&M Group во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи и снова открывает магазины.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работало более 150 точек продаж магазина — это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.