Магазины Mango снова откроются в России

Компания Mango передаст все свои собственные магазины в России своим партнерам-франчайзи. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

«Mango сейчас не хочет нести риски по доставке товаров в Россию. Поэтому все свои магазины, которые ей принадлежат, будет передавать на определенных условиях существующим партнерам», — сказал Томилин.

Также он пояснил, что у испанской компании были свои магазины в России и работающие по франшизе — 55 своих магазинов и 65 франшизных.

«Mango очень немного лет на российском рынке работает как независимая компания, у них в России было два франчайзи, которые независимо друг от друга открывали магазины. Поэтому для них эта схема не новая, при этом Inditex и H&M так никогда не работали», — сказал генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

19 июня испанские СМИ со ссылкой на источники сообщили о решении Mango окончательно отказаться от прямых продаж в РФ. Причиной такой меры названа «международная геополитическая неопределенность» на фоне спецоперации России в Донбассе. В результате 55 магазинов компании станут франчайзинговыми, 800 рабочих мест будут сохранены.

3 марта в Mango сообщили о временном прекращении работы в России из-за трудностей при транспортировке и поставках товаров.

По состоянию на конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли (EBIT) Mango. Россия входила в пятерку крупнейших рынков сбыта компании.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции в Донбассе. С конца февраля продажи приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и др.