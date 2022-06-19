Mango уходит из России

Фирма Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на этом рынке, сообщают испанские СМИ 19 июня со ссылкой на источники в группе.

Такое решение было принято из-за «международной геополитической неопределенности» на фоне спецоперации России в Донбассе. Компания достигла соглашения с несколькими местными партнерами об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми, и сохранении рабочих мест 800 сотрудников.

По состоянию на конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли (EBIT) Mango. Россия входила в пятерку крупнейших рынков сбыта компании. С момента приостановки деятельности Mango выплачивает заработную плату своим сотрудникам.

3 марта Mango сообщил, что временно прекратит работу в России. В компании отмечали, что такое решение связано с трудностями при транспортировке и поставках товаров.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.