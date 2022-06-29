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H&M потеряла 1,2 млрд рублей из-за остановки продаж

H&M потеряла 1,2 млрд рублей из-за остановки продаж в России, Белоруссии и на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Временное закрытие магазинов в России, Белоруссии и на Украине обошлось шведской компании H&M Group во II квартале 2022 года в 1,2 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

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«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 млн шведских крон (1,2 млрд рублей. — Ред.)», — сказано в отчете.

Продажи в магазинах на Украине приостановлены с 24 февраля, в России и Белоруссии — со 2 марта в связи с проведением РФ спецоперации по защите Донбасса.

24 июня гендиректор консалтинговой фирмы «Этерна» Дмитрий Томилин заявил, что H&M Group примет решение о судьбе своего бизнеса в России до 1 июля.

Днем ранее «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая сейчас передает собственные точки партнерам-франчайзи.

Шведская компания H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России работает более 150 точек продаж магазина — это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

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