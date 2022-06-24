H&M решит судьбу магазинов в России до 1 июля

Договоры шведского ритейлера H&M (COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound и сеть магазинов товаров для дома H&M Home) подписаны с российскими торговыми центрами до конца июня 2022 года — компания примет решение о судьбе своего бизнеса в стране до 1 июля. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор консалтинговой фирмы «Этерна» Дмитрий Томилин в пятницу, 24 июня.

По его словам, на данный момент решение об уходе из РФ не принято.

«Россия для H&M большой рынок — на нашу страну приходится до 10% всех продаж ритейлера. Поэтому уходить они категорически не хотят, но на компанию оказывается политическое влияние», — рассказал Томилин.

Также эксперт отметил, что Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) и H&M — это акционерные общества, и такие компании подвержены политическому влиянию значительно больше, чем семейный бизнес, такой как, например, «Ашан».

Накануне «Известия» писали, что Inditex и H&M никогда не работали в России по франшизе, в отличие от Mango, которая сейчас передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M объявила о временной приостановке продаж в России 2 марта.

25 мая вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин заявил «Известиям», что H&M Group может расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами одним из первых, поскольку как бренд он имеет замену на рынке.