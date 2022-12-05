Компания H&M закрыла все свои магазины в России
Компания H&M закрыла все свои магазины на территории России. Об этом «Известиям» 5 декабря сообщили в пресс-службе ритейлера.
Всего в стране было 172 торговых точек H&M.
Ранее, 29 ноября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что средняя площадь, которую занимали магазины компании, составляет 2 тыс. кв. м. По его словам, в таком формате работает не так много ритейлеров, но площадь можно разделить небольшими магазинами.
Шведский бренд объявил о планах закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. По информации издания Financial Times, единовременная потеря H&M из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.
В последний день работы торговой точки на Тверской улице в Москве, 30 ноября, в магазине образовались большие очереди из покупателей.