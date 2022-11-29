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В Союзе торговых центров назвали претендентов на освободившиеся площади H&M

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средняя площадь, которую занимали магазины H&M, составляет 2 тыс. кв. м. В таком формате работают не так много ритейлеров, но площадь можно разделить более мелкими магазинами, рассказал «Известиям» 29 ноября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

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Он также отметил, что арендаторы экспериментируют с форматом, расширяя площадь торговых точек.

«На места, занимаемые шведским фешен-ритейлером, сейчас претендуют российские бренды Zarina, Befree, Love Republic, Lime, Аскона, «Снежная королева». Из иностранных — уже давно работающий в России турецкий KOTON, LC Waikiki», — уточнил Люлин.

Кроме того, по его словам, в некоторых случаях взамен H&M могут встать универмаги российских дизайнеров: «Телеграф», SLAVA, «Место», однако для торговых центров это будет вынужденная замена.

Ранее, 22 ноября, в пресс-службе H&M сообщили «Известиям», что торговая сеть не будет сотрудничать с российскими онлайн-ритейлерами.

Шведский ритейлер объявил о планах закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. По информации издания Financial Times, единовременная потеря H&M из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети. 13 октября стало известно, что в 38 регионах России закрылись 68 магазинов компании.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022 года заявили об уходе с рынка России на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций. При этом 19 сентября министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что ушедшие иностранные компании, как правило, заинтересованы в обеспечении условий для возвращения в РФ.

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