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В московском H&M образовались очереди в последний день работы магазина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В магазине одежды H&M на Тверской улице в Москве утром в среду, 30 ноября, образовались большие очереди в связи с последним рабочим днем сети в России.

В висящем в магазине объявлении указано, что возврат товаров после закрытия будет осуществляться только через курьерские службы. Большинство полок в торговой точке на Тверской улице уже пусты, а около касс с самого утра собираются очереди.

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О закрытии H&M «Известия» сообщали 18 ноября. До этого, в середине октября, в компании рассказали, что в 38 российских регионах уже закрыты 68 магазинов.

В H&M объявили о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. Шведская компания 20 сентября подтвердил «Известиям» информацию о планах по закрытию магазинов в РФ. Издание Financial Times написало, что единовременная потеря ритейлера из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

С февраля 2022 года некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако часть из них решила вернуться. Так, 7 ноября стало известно, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки в Россию. А испанская сеть магазинов одежды Inditex (такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka и др.), рассматривая варианты с возобновлением работы магазинов в России, 25 октября заявила о продаже своего бизнеса в РФ франчайзи Daher group.

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