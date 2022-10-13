Компания H&M закрыла более 60 магазинов в России

В 38 российских регионах закрыты 68 магазинов H&M Group. Об этом в компании рассказали «Известиям» 13 октября.

При этом продолжают работу 108 торговых точек ритейлера. Когда конкретно будут закрыты все площадки компании, в H&M не уточнили: магазины закрывают поэтапно, по мере продажи большей части оставшегося стока.

В начале октября сообщалось о закрытии 42 торговых точек сети в 23 городах.

Шведский ритейлер 20 сентября подтвердил «Известиям» информацию о планах по закрытию магазинов в России. В конце сентября газета Financial Times написала, что единовременная потеря компании из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

Торговая сеть H&M объявила о намерении закрыть свои магазины и прекратить деятельность на территории РФ 18 июля. В начале августа были открыты офлайн-магазины компании для распродажи ассортимента.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.