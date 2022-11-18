Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков указал на противоположные позиции РФ и США в вопросах Украины
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд
Мир
США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше
Общество
В России началась «гонка зарплат» на фоне санкций
Происшествия
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Экономика
Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября
Мир
В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране
Общество
Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц
Авто
Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
Общество
Вильфанд пообещал москвичам плотный снежный покров на выходные
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет украинских боевиков

Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Флагманский магазин H&M на Пушкинской площади в Москве закроется 30 ноября, узнали «Известия». Об этом сказано в объявлении компании в самом магазине.

Удачный обход: H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию
Как организованы поставки и могут ли вырасти цены на товар

Уже в пятницу, 18 ноября, на большей площади торговой точки отсутствует товар.

Ранее, 13 октября, «Известиям» рассказали в H&M Group, что в 38 российских регионах закрыты 68 магазинов компании.

В начале сентября близкий к руководству ритейлера источник сообщал, что флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября.

В H&M объявили о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. Шведская компания 20 сентября подтвердил «Известиям» информацию о планах по закрытию магазинов в РФ. Издание Financial Times написало, что единовременная потеря ритейлера из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

С февраля 2022 года некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако часть из них решила вернуться. Так, 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022