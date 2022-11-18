Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября

Флагманский магазин H&M на Пушкинской площади в Москве закроется 30 ноября, узнали «Известия». Об этом сказано в объявлении компании в самом магазине.

Уже в пятницу, 18 ноября, на большей площади торговой точки отсутствует товар.

Ранее, 13 октября, «Известиям» рассказали в H&M Group, что в 38 российских регионах закрыты 68 магазинов компании.

В начале сентября близкий к руководству ритейлера источник сообщал, что флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября.

В H&M объявили о намерении закрыть торговые точки и прекратить деятельность в РФ 18 июля. Шведская компания 20 сентября подтвердил «Известиям» информацию о планах по закрытию магазинов в РФ. Издание Financial Times написало, что единовременная потеря ритейлера из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

С февраля 2022 года некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако часть из них решила вернуться. Так, 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.