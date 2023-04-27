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Первые в России магазины DUB и Vilet открылись в Москве и Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первые в России магазины DUB (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius) открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Известиям» 27 апреля в пресс-службе ТЦ «Мега».

«В пространствах для встреч «Мега Белая Дача», «Мега Теплый Стан», «Мега Химки» в Москве и в «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге начались открытия магазинов Maag, DUB и Vilet. Первые в России магазины DUB и Vilet открываются в «Меге Химки» и «Меге Дыбенко», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в мае-июне торговые точки Maag (бывшая Zara), DUB, Vilet, а также бренда Ecru появятся в 10 городах присутствия «Меги».

«В мае-июне магазины Maag откроются в «Мегах» в Санкт-Петербурге, Самаре, Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Омске, Уфе, Казани и Екатеринбурге», — добавили там.

На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Будут ли эти марки популярны у россиян

Накануне бренд Maag открыл флагманский магазин в историческом здании в центре столицы.

26 апреля вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин рассказал «Известиям», что товары для новых брендов должны производиться на турецких фабриках. По ценам и качеству они будут аналогичны вещам ушедшего из России ритейлера.

В марте 2022-го компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher. В середине декабря прошлого года стало известно, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.

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