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Эксперт назвал невозможным восстановление энергетики Украины к отопительному сезону

Эксперт Харченко: восстановить энергосистему Украины к отопительному сезону удастся только на 15%
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону абсолютно невозможно. Скорее всего, ее удастся отремонтировать только на 15%. Такое мнение 5 июля выразил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что обещание, данное киевскими властями в конце прошлой зимы о готовности восстановить почти 80% энергетических объектов страны, технически выполнить «фактически нереально».

«Если к отопительному сезону восстановят 20%, то будет очень хорошо. Я думаю, будет где-то 15%», — цитирует Харченко агентство «РБК-Украина».

При этом эксперт считает, что этого будет достаточно, чтобы покрыть текущие потребности украинской энергосистемы для транспортировки электричества хотя бы на время.

Харченко пояснил, что есть регионы, где энергетических проблем больше всего, например Киевская и Одесская области. Там до сих пор происходят отключения электричества из-за ненадежной работы имеющегося оборудования. Он подчеркнул, что пока с Запада не поступят новые системы, которые должны заменить найденные временные решения, «капитально сделать ничего нельзя».

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Ранее, 20 июня, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине за полгода получили повреждения 43% магистральных сетей. Там отметили, что инфраструктура находится в критическом состоянии, а возможности переключения потребителей на резервные схемы питания сократились.

Председатель правления компании ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Кудрицкий 25 мая подчеркнул, что летний сезон будет сложным для энергосистемы страны ввиду нехватки ресурсов.

По оценкам минэнерго Украины, для восстановления энергетической системы республики в 2023 году потребуется $3,4 млрд.

3 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям», что на Украине на сегодняшней день используется в основном советское энергетическое оборудование. Эксперт отметил, что что-то было повреждено в ходе боевых действий, что-то уничтожено, а что-то просто устарело. Поэтому Киев, по мнению Юшкова, будет проводить комплексную модернизацию электроэнергетики за счет Европы.

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