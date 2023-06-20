Свыше 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине

На Украине за полгода получили повреждения 43% магистральных сетей. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Там отметили, что инфраструктура находится в критическом состоянии, а возможности переключения потребителей на резервные схемы питания сократились.

В этой связи представители «Укрэнерго» обратились к жителям Украины с просьбой экономно использовать электроприборы, особенно в вечернее время — с 19 до 22 часов.

Председатель правления компании ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Кудрицкий 25 мая подчеркнул, что летний сезон будет сложным для энергосистемы страны в виду нехватки ресурсов.

По оценкам Минэнерго Украины, для восстановления энергетической системы республики в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линий системы электропередачи.

3 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям», что на Украине на сегодняшней день используется в основном советское энергетическое оборудование. Эксперт отметил, что что-то было повреждено в ходе боевых действий, что-то уничтожено, а что-то просто устарело. Поэтому, как считает Юшков, Киев будет проводить комплексную модернизацию электроэнергетики за счет Европы.