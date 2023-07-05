Психолог рассказала, как научиться откладывать деньги

Медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова 5 июля поделилась с «Известиями» советами, как сформировать у себя привычку откладывать деньги.

Как рассказала психолог, во-первых, необходимо поставить конкретную цель, для чего откладываются деньги. Цель должна быть такой, чтобы ее достижение было важно для человека.

«Следующий шаг — определить, какой процент с зарплаты вы готовы отложить. Важно выбрать такую сумму, которая не будет слишком сильно ограничивать ваши текущие расходы, но при этом позволит достигнуть поставленных целей в разумные сроки», — добавила Лобанова.

Также, по ее словам, будет полезно завести еженедельник и записывать там, сколько денег отложено, чтобы не запутаться в собственных расчетах. Это поможет вести учет доходов и расходов, следить за финансовыми целями и контролировать траты, а также сохранить мотивацию и дисциплину в отношении своих финансов.

«Каждый раз, когда вы увидите, сколько усилий вы уже вложили в достижение своих финансовых целей, вы будете более мотивированы продолжать свой путь к достижению успеха», — объяснила психолог.

Лобанова также отметила, что привычка откладывать деньги должна быть четко структурирована. Для этого можно установить в телефоне напоминание на определенную дату в месяце, например в день получения зарплаты. По ее словам, регулярность откладывания денег является важным фактором в развитии этой привычки.

«Также можно внедрить принцип постепенности, когда вы с каждым месяцем прибавляете процент отложенной суммы. Вы можете начать с небольшой суммы каждый месяц и постепенно увеличивать эту ее на определенный процент каждый месяц. Например, можно начать откладывать по 5% от своей зарплаты, а затем каждый месяц увеличивать на 1%, пока не достигнете своей цели», — добавила она.

Говоря о важности привычки откладывать деньги, психолог напомнила, что это поможет создать финансовую подушку и быть более подготовленным к неожиданным финансовым трудностям.

23 июня «Известия» ознакомились с исследованием на тему инфляционной грамотности, проведенного аналитическим центром НАФИ. Выяснилось, что деньги откладывают три четверти россиян (74%). При этом в 2022-м доля таких граждан составляла 49%.