Россияне стали чаще откладывать деньги

Три четверти россиян (74%) делают сбережения. Это больше, чем в 2022-м (49%), следует из исследования на тему инфляционной грамотности, проведенного аналитическим центром НАФИ. «Известия» ознакомились с документом 23 июня.

При этом 26% респондентов не откладывают деньги.

«Исследования показывали, как из года в год с начала пандемии увеличивалось число людей, придерживающихся сберегательных стратегий. Тем не менее продолжает снижаться средний объем сбережений, что актуализирует вопрос грамотного распоряжения ими», — отметили эксперты.

Как уточнили аналитики, за три последних года сменилась лидирующая форма сбережений: ранее большинство граждан хранили наличные рубли, но теперь предпочитают оставлять денежные средства на банковском беспроцентном счете. И только 5% россиян делают накопления в иностранной наличной валюте.

Треть россиян (34%) формируют лишь незащищенные сбережения, которые подвержены обесцениванию под действием инфляции. При этом 40% опрошенных (в 2020-м —15%) делают защищенные от инфляции сбережения (прибыль от таких вложений полностью или частично компенсирует инфляционные потери), к ним относятся: хранение денег на банковском вкладе, инвестиции, покупка драгметаллов, драгоценностей.

«Сегодня совсем небольшая доля россиян инвестируют сбережения, приобретая ценные бумаги или вкладывая деньги в ПИФы (паевые инвестиционные фонды. — Ред.). Эти более рискованные инструменты вложений способны обеспечить относительно высокую доходность, однако, их использование требует специальных знаний и взвешенного подхода, учитывающего риск, необходимость диверсификации вложений и прочее», — добавили эксперты.

27 марта руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов рассказал «Известиям», как разделить накопления. По его мнению, оптимальная и безопасная стратегия сохранения денег предполагает разделение средств на три корзины: оперативную в рублях, стабилизационную в юанях и «парусную» в акциях российских компаний. В первую и вторую корзины он рекомендовал выделить по 40% сбережений, в третью — до 20%.