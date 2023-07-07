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8 июля — День святых Петра и Февронии Муромских: история покровителей домашнего очага

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Православная церковь 8 июля почитает память святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного очага. История любви князя и крестьянки передавалась из поколения в поколение несколько веков и легла в основу Дня семьи, любви и верности в России. В 2023 году торжество приходится на субботу. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

День Петра и Февронии Муромских – 2023: история

Историю любви благоверных супругов изложил в своей повести древнерусский автор XVI века. Повесть о Петре и Февронии Муромских пользовалась популярностью у современников и дошла до наших дней практически в первозданном виде. Считается, что прототипом князя стал муромский правитель Давид Юрьевич, который в монашестве принял имя Петра, однако сведения о его супруге не сохранились.

Автор повествует о муромском князе Петре, которого настигла проказа — болезнь, оставляющая струпья по всему телу. Все попытки справиться лекарственными методами оказались безуспешны, и правителю приснился сон, что исцелить его способна лишь простолюдинка Феврония из рязанского села. Поверив сновиденью, Петр отправился на поиски незнакомки и действительно нашел знахарку в селе Ласковое.

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Феврония с помощью целебных трав излечила князя, а тот взамен пообещал жениться на ней. Когда Петр исполнил обет, многие подданные отвернулись от него. Бояре, мечтавшие, чтобы князь женился на их ставленнице, изгнали Петра из родных земель. Феврония верно сопровождала супруга и делила с ним скудную трапезу.

Княгиня никогда не перечила супругу, а он восхвалял ее мудрость и прислушивался к ее советам. Достигнув преклонных лет, муж и жена приняли монашеский постриг. Они скончались в один и тот же день и час. Супруги желали быть похороненными в одном гробу, разделенным тонкой перегородкой. Поначалу монахи не вняли их последней воле и положили их в отдельные гробы, как того требовали правила. Но наутро Петр и Феврония чудесным образом оказались вместе. Тогда их похоронили в общем гробу. А в 1547 году церковь причислила чету к лику святых. Мощи супругов покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

День Петра и Февронии – 2023: традиции праздника

В день праздника полагается посетить службу в церкви, прочитать молитву святым Петру и Февронии. Покровителей семейного очага обычно просят о благополучии, гармонии и достатке в семье, к ним обращаются за исцелением от болезней и бесплодия.

В России с 2008 года наравне с церковным праздником отмечают День семьи, любви и верности. Во многих городах проходят тематические концерты, фестивали и другие мероприятия, россиян поздравляют деятели культуры и высокопоставленные лица. Подробнее о традициях государственного праздника можно прочесть в специальном материале «Известий».

День Петра и Февронии – 2023: что можно и нельзя делать

Несмотря на то что праздник посвящен любви и семье, жениться и венчаться 8 июля нельзя, так как продолжается Петровский пост. Церковь одобряет лишь обручение или помолвку. В день торжества лучше воздержаться от тяжелого физического труда, а также шитья или вязания.

Кроме того, богатые застолья с алкоголем недопустимы.

В день Петра и Февронии следует особенно бережно относиться к миру и гармонии в семье, нельзя злиться на близких, ругаться и вступать в конфликты.

Ранее «Известия» рассказывали еще об одном празднике, тесно связанном с влюбленными парами, — 4 июля в России отмечали Ульянов день.

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