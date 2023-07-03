4 июля — Ульянов день: как праздник связан с влюбленными и как его отмечают

В России 4 июля отмечают необычный праздник — Ульянов день. Православная церковь в эту дату чтит память святого мученика Иулиана Тарсийского, а в народе вспоминают несчастную историю двух влюбленных. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают о значении и традициях знаменательного дня.

Ульянов день – 2023 — значение праздника

Великомученик Иулиан Тарсийский жил в III–IV веках в городе Тарсе. Воспитанный матерью в христианских традициях, юноша в 18 лет подвергся гонениям со стороны язычников. Иулиана заточили в темницу и вынуждали отречься от Иисуса Христа, но юный пленник оставался верен своим убеждениям. Тогда и его, и мать казнили. Юношу положили в мешок, наполненный змеями, и бросили в море. Его останки обнаружила на берегу благочестивая жительница Александрии. Она похоронила мощи убитого, и вскоре вокруг места погребения стали твориться чудеса — люди начали исцеляться от недугов и болезней. Впоследствии останки Иулиана Тарсийского перенесли в храм города Антиохия.

Из уст в уста также передают легенду, связанную с несчастной любовью. Юноша по имени Ульян и девушка по имени Ульяна никак не могли встретиться, поскольку он ждал возлюбленную в поле, а она искала суженого у водоема. Они менялись местами и так и не смогли встретиться.

Ульянов день – 2023 — традиции праздника

На Ульянов день приходится период цветения липы — это растение используют как лекарственное средство и оберег от недугов. Цветы липы собирают, сушат, используют для отваров и присыпок.

Кроме того, в день праздника полагается совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Однако существует поверье, что просящему нельзя смотреть в глаза, чтобы не оказаться на его месте.

Еще одна традиция связана с водоемами — полагается трижды окунуться в реку, озеро или пруд с головой, чтобы смыть с себя всё плохое.

День считается благоприятным для свадеб, считается, что судьба покровительствует влюбленным.

Ульянов день – 2023 — что нельзя делать

Многие запреты и предупреждения в Ульянов день связаны с любовью и взаимоотношениями пары. Так, влюбленным категорически нельзя ругаться, конфликтовать и спорить, иначе они рискуют никогда не помириться. Кроме того, дальние раздельные поездки лучше отложить, иначе разлука может затянуться.

Также в народе считают, что 4 июля нельзя опаздывать, иначе все планы пойдут наперекосяк.

Ульянов день – 2023 — приметы

Народный праздник тесно связан с погодными приметами. Так, считается, что, если днем ветер дует в сторону солнца, а затем меняет направление, погода будет хорошая. А вот засохшая липа предвещает ненастье и другие беды.

Кроме того, определить погоду на ближайшие дни людям помогает папоротник. Если листья растения скручиваются внутрь, то наступают холодные и дождливые дни, а если сворачиваются наружу, то погода будет стоять теплая и сухая.

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