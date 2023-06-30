Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием
Сюжет:

1 июля — Ярилин день: традиции и значение праздника

0
Фото: Global Look Press/Aleksandr Orlov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

1 июля в России отмечается народный праздник Ярилин день. В 2023 году он выпадает на субботу. О том, какие приметы связаны с этим днем и почему он называется макушкой лета, читайте в материале «Известий».

Ярилин день в 2023 году — что это за праздник

Ярилин день — это праздник, посвященный славянскому богу Яриле. Он считался божеством солнца, весны, плодородия и плотской любви. Люди верили, что Ярила может подарить им богатый урожай, крепкое здоровье, счастливый брак и долгожданного ребенка.

Другое название Ярилина дня — макушка лета — возникло из-за того, что этот праздник приходится на самую жаркую пору сезона. Считалось, что в этот день всё живое «приходит в яр», то есть набирает силу и начинает плодоносить.

Бросило в жар: россиян предупредили об опасном ультрафиолете
Центральные регионы страны подвергнутся сильному УФ-излучению

Ярилин день имеет языческое происхождение, и отмечать этот праздник начали задолго до того, как на Руси было принято христианство. Однако даже после Крещения люди не оставили традиции чествовать бога солнца шумными гуляньями, песнями и ярмарками. Так, в увещеваниях и наставлениях епископа Тихона Задонского, жившего в 1724–1783 годах, сохранилось упоминание праздника, посвященного Яриле, который отмечали жители Воронежа.

Название Ярилин день в народе носят еще два праздника — первый день весны и летнее солнцестояние. Все они связаны с землей, плодородием и солнцем.

Ярилин день в 2023 году — традиции

В старину простой народ праздновал Ярилин день с размахом. В этот день не проводились работы в поле, вместо них устраивались ярмарки, гулянья и игры. Молодые люди демонстрировали свою ловкость и силу на спортивных состязаниях. Вечером зажигали костры, вокруг которых водили хороводы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем удачнее будет год.

Традиционно на праздник выбирали юношу или девушку, которые должны были играть роль Ярилы. Их сажали на белого коня, надевали на голову цветочный венок, а в левую руку давали колосья пшеницы. Затем коня водили по полям, чтобы там, где он ступил, был хороший урожай.

Незамужние девушки на Ярилин день ходили гадать на суженого. Они плели венки и бросали их в реку — куда поплывет, оттуда и придет жених. Однако если венок утонул, в ближайший год свадьбы не будет.

Ярилин день в 2023 году — приметы и суеверия

С Ярилиным днем связано множество народных примет и суеверий. Считалось, что роса в этот праздник обладает особенной силой, которая исцеляет недуги и укрепляет здоровье. Поэтому ее набирали в емкости и приносили больным, чтобы умыться или смочить постель. Утром в траву, усеянную росой, выгоняли скот. Также существовало поверье, что если девушка умоется росой в Ярилин день, весь год у нее не будет отбоя от женихов.

Кроме того, в Ярилин день было принято косить и сушить траву, которой потом набивали матрасы. Такая постель должна была подарить человеку крепкий сон и защитить от болезней.

По холодным следам: в какие регионы придут летние заморозки
Редкие для конца июня минусовые температуры принесет скандинавский циклон

В Ярилин день люди ожидали различных сверхъестественных явлений — замедления хода солнца и появления пространственных «дыр», через которые можно увидеть потусторонний мир. Для этого нужно сплести в косу березовые ветки и посмотреть сквозь них с крутого речного берега. Считалось, что таким образом можно увидеть умерших родственников или близких людей, от которых давно не было вестей.

В Ярилин день также предсказывали погоду. Новолуние в праздник сулило засуху, а туман с утра — жаркий солнечный день. Если утром трава сухая, значит к ночи пойдет дождь. Хорошую погоду обещал золотистый закат с розовым оттенком.

Ранее «Известия» рассказали читателям о том, когда наступает летнее солнцестояние в 2023 году и какие традиции с ним связаны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023