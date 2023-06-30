1 июля — Ярилин день: традиции и значение праздника

1 июля в России отмечается народный праздник Ярилин день. В 2023 году он выпадает на субботу. О том, какие приметы связаны с этим днем и почему он называется макушкой лета, читайте в материале «Известий».

Ярилин день в 2023 году — что это за праздник

Ярилин день — это праздник, посвященный славянскому богу Яриле. Он считался божеством солнца, весны, плодородия и плотской любви. Люди верили, что Ярила может подарить им богатый урожай, крепкое здоровье, счастливый брак и долгожданного ребенка.

Другое название Ярилина дня — макушка лета — возникло из-за того, что этот праздник приходится на самую жаркую пору сезона. Считалось, что в этот день всё живое «приходит в яр», то есть набирает силу и начинает плодоносить.

Ярилин день имеет языческое происхождение, и отмечать этот праздник начали задолго до того, как на Руси было принято христианство. Однако даже после Крещения люди не оставили традиции чествовать бога солнца шумными гуляньями, песнями и ярмарками. Так, в увещеваниях и наставлениях епископа Тихона Задонского, жившего в 1724–1783 годах, сохранилось упоминание праздника, посвященного Яриле, который отмечали жители Воронежа.

Название Ярилин день в народе носят еще два праздника — первый день весны и летнее солнцестояние. Все они связаны с землей, плодородием и солнцем.

Ярилин день в 2023 году — традиции

В старину простой народ праздновал Ярилин день с размахом. В этот день не проводились работы в поле, вместо них устраивались ярмарки, гулянья и игры. Молодые люди демонстрировали свою ловкость и силу на спортивных состязаниях. Вечером зажигали костры, вокруг которых водили хороводы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем удачнее будет год.

Традиционно на праздник выбирали юношу или девушку, которые должны были играть роль Ярилы. Их сажали на белого коня, надевали на голову цветочный венок, а в левую руку давали колосья пшеницы. Затем коня водили по полям, чтобы там, где он ступил, был хороший урожай.

Незамужние девушки на Ярилин день ходили гадать на суженого. Они плели венки и бросали их в реку — куда поплывет, оттуда и придет жених. Однако если венок утонул, в ближайший год свадьбы не будет.

Ярилин день в 2023 году — приметы и суеверия

С Ярилиным днем связано множество народных примет и суеверий. Считалось, что роса в этот праздник обладает особенной силой, которая исцеляет недуги и укрепляет здоровье. Поэтому ее набирали в емкости и приносили больным, чтобы умыться или смочить постель. Утром в траву, усеянную росой, выгоняли скот. Также существовало поверье, что если девушка умоется росой в Ярилин день, весь год у нее не будет отбоя от женихов.

Кроме того, в Ярилин день было принято косить и сушить траву, которой потом набивали матрасы. Такая постель должна была подарить человеку крепкий сон и защитить от болезней.

В Ярилин день люди ожидали различных сверхъестественных явлений — замедления хода солнца и появления пространственных «дыр», через которые можно увидеть потусторонний мир. Для этого нужно сплести в косу березовые ветки и посмотреть сквозь них с крутого речного берега. Считалось, что таким образом можно увидеть умерших родственников или близких людей, от которых давно не было вестей.

В Ярилин день также предсказывали погоду. Новолуние в праздник сулило засуху, а туман с утра — жаркий солнечный день. Если утром трава сухая, значит к ночи пойдет дождь. Хорошую погоду обещал золотистый закат с розовым оттенком.

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