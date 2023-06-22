Как отдыхаем на новогодние праздники в 2024 году. Графика

В 2024 году на новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на выходные, переносятся на рабочий день.

При этом 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, а значит, тоже будут нерабочими. Всего отдых продлится 10 дней.

Кроме того, в 2024 году нерабочими будут дни:

23–25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

3–4 ноября;

29–31 декабря.

При этом в ноябре День народного единства (4 ноября) приходится на понедельник и становится выходным. А вот суббота, 2 ноября, будет рабочей. Этот выходной переносится на майские праздники (30 апреля).