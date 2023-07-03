8 июля — День семьи, любви и верности: история праздника и как его отмечают в 2023 году

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности — торжество в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника, а также о том, как его будут отмечать в 2023 году.

Как пройдет День семьи, любви и верности в 2023 году

Праздничные мероприятия в России пройдут во многих городах и населенных пунктах. По сложившейся традиции образцовые семьи из разных регионов России наградят медалью «За любовь и верность». Для этого супруги должны прожить в законном браке не менее 25 лет, достойно воспитать двоих и более детей.

Центром празднования, по традиции, станет город Муром во Владимирской области, где находятся мощи святых Петра и Февронии. Здесь на берегу Оки каждый год устанавливается сцена, где проходит праздничный концерт. На нем выступают популярные исполнители и группы. Также на празднование приезжают известные политики и деятели культуры.

В самом городе в течение праздника работают ремесленные лавки, проводятся мастер-классы и спортивные состязания для всей семьи. Многие пары специально приезжают в Муром для того, чтобы именно в этот день заключить брак.

В Москве празднования Дня семьи, любви и верности в 2023 году пройдут на ВДНХ, в парке Горького, музее Победы на Поклонной горе и музее-заповеднике «Царицыно».

Что можно, а что нельзя делать в День семьи, любви и верности

8 июля принято обращаться к святым о здоровье и благополучии семьи, а также благодарить их за помощь. Женщины, которым не удавалось забеременеть, просят избавить их от бесплодия и подарить ребенка.

В это же время можно смело назначать свидания, знакомиться, делать первые шаги к семейной жизни. Верующие считают, что всё получится и сладится благодаря покровительству Петра и Февронии.

В День семьи, любви и верности стоит побывать у родственников или навестить друзей. Такие встречи послужат дальнейшему укреплению отношений. В старину в этом время обычно накрывали столы и собирались в тесном семейном кругу.

В день Петра и Февронии категорически запрещается ругаться, сквернословить, конфликтовать, устраивать сцены ревности. Большинство из запретов имеет общую цель: сохранить и укрепить семью, не дать завистникам разрушить домашний очаг.

Почему символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка

На День семьи, любви и верности принято дарить любимым и близким букеты из белых ромашек.

Эти цветы выбраны в качестве символа праздника неслучайно. Ведь в День святых благоверных Петра и Февронии в полях и лугах вовсю цветут эти полевые цветы. Ромашки издревле считаются символом любви: девушки гадают на лепестках «любит-не любит», доверяя цветку свои сердечные тайны. Из цветов также плетут венки, делают разные обереги и украшения.

Изображение ромашки в День семьи, любви и верности присутствует на всех афишах и праздничных мероприятиях по всей России. Так, на медали за крепкий многолетний брак на одной стороне изображены Петр и Феврония Муромские, а с другой — ромашка.

История праздника День семьи, любви и верности

Муромские князья Петр и Феврония жили на рубеже XII–XIII веков. В Русской православной церкви (РПЦ) их брак является образцом христианского супружества. Считается, что знаменитое выражение «жили они счастливо и умерли в один день» — о Петре и Февронии.

Первая встреча будущих супругов, согласно легенде, состоялась за несколько лет до княжения Петра в Муроме. Он заболел проказой, болезнь протекала тяжело и практически полностью поразила его тело. Петру однажды приснился сон, что помочь ему сможет лишь крестьянка Феврония из деревни Ласково Рязанской губернии.

Петр нашел Февронию и обратился к ней за помощью. Девушка согласилась, но взамен попросила, чтобы князь взял ее в жены. Петр дал слово, но не сдержал — и болезнь возвратилась. Когда в его покои вновь привели Февронию, он пообещал, что на этот раз выполнит обещание. Выздоровев, он женился на девушке.

На пути пары было много сложностей. Сначала народ не принял простолюдинку. В итоге Петр принял решение отказаться от власти, чтобы быть вместе со своей возлюбленной. К счастью, изгнание длилось недолго. А когда позднее молодые вернулись в Муром, их приняли с большими почестями.

В старости супруги приняли монашество и поселились в разных монастырях неподалеку друг от друга. Они оба умерли 8 июля 1228 года — 795 лет назад. В лике святых Петр и Феврония были канонизированы в 1547 году. Их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

Впервые праздник отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему статуса официального.