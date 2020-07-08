С милым — рай: золотые и алмазные юбиляры раскрыли секрет крепкого брака

8 июля в России в 12-й раз отмечается День семьи, любви и верности. Дата приурочена к памяти святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака. Согласно сложившейся традиции, в этот день принято поздравлять супругов-юбиляров, проживших вместе полвека и более. «Известия» пообщались с парами, отметившими золотую, алмазную или бриллиантовую свадьбу, и узнали рецепт семейного долголетия.

Под двумя печатями

Нина и Василий Вороновы из Воронежа — редкая пара. В их свидетельстве о браке не одна, а целых две печати. Дело было в 1965 году (то есть их семье уже 55 лет): в дате рождения невесты тогда сделали ошибку, написав вместо 1945-го года 1954-й.

— Когда мы это заметили, я пришел в загс и попросил исправить. Иначе ведь и засудить могут: женился на несовершеннолетней, — смеется Василий Иванович. – Исправления внесли прямо в документ и тут же поставили вторую печать. Так и живем со свидетельством о браке под двумя печатями.

день семьи Нина Степановна и Василий Иванович Вороновы Фото: из семейного архива Нины и Василия Вороновых

Нина Степановна родом из-под Житомира. Василий Иванович родился на небольшом хуторе под Коротояком Воронежской области. Познакомились будущие супруги в Одессе, где жених, только-только окончивший Ташкентское танковое командное училище, был по долгу службы. Невеста же училась в местном педагогическом училище. Чтобы сделать судьбоносный выбор, им хватило двух встреч, вспоминают Вороновы. Жить порознь после пары свиданий они уже не смогли.

Глава семейства отдал Вооруженным силам 28 лет, сменил множество военных округов. Вороновым часто приходилось привыкать к новому дому. Нина Степановна всюду следовала за мужем и работала в военных гарнизонах, где проходил службу супруг. В 1968 году, когда их сыну не было и двух лет, Василий Иванович оказался по службе в Чехословакии и застрял там на 4,5 года.

— Квартир не было, семью не привезешь, — рассказывает он. — Я скучал страшно, и каждый день отправлял семье письма. Если было некогда писать или уставал, просто клал в конверт местную газету и отправлял своим — они получали письмо и понимали, что со мной всё в порядке.

Вороновы воспитали сына, имеют внучку и правнука. Сын, кстати, пошел по стопам отца и тоже стал военным.

Чтобы наутро — снова мир

7 ноября 1959 года Василий Прощалыкин случайно оказался в гостях у своей будущей супруги Дагмары — его пригласил общий знакомый. Увидев хозяйку вечера, молодой человек понял, что это судьба. Свой коронный ход он сделал в Новый 1960 год. В ту праздничную ночь, когда гости возлюбленной расходились по домам, Василий пошел на хитрость: притворился крепко спящим, и друзья оставили его в покое. Едва за ними закрылась дверь, он сразу «проснулся», взял девушку за руку и сообщил ее маме, что собирается жениться.

Расписались они, правда, только со второй попытки. В первый раз, 13 января, невеста наотрез отказалась становиться Прощалыкиной. Дома пару уже ждали с винегретом и жареным гусем. Но до криков «Горько!» так и не дошло. Несостоявшиеся молодожены вернулись домой, раздали салаты соседям, но 29 января 1960 года снова собрались в загс. Поддержать Василия тогда пришла вся его группа: «Мы женить друга пришли, а не замуж выдавать», — настаивали они. Пришлось девушке уступить и взять фамилию мужа.

день семьи Василий и Дагмара Прощалыкины с племянницей Фото: из семейного архива Прощалыкиных

После свадьбы Дагмара продолжила работать комиссаром по уборке урожая на целине — объездила всю страну.

Василий Афанасьевич, в 11 лет оставшийся старшим мужчиной в семье, когда отец ушел на фронт, к тому времени окончил дипломатическую академию, после — служил в разведке.

— Знаете, как бывает, мы сразу сошлись во взглядах на жизнь, поняли друг друга, с первой встречи, с первого слова, — вспоминает он.

— При этом внешне мы всегда были разные, как Инь и Ян. Я холерик — он сангвиник. Я брюнеткой была, а он — блондин. У меня карие глаза — у него голубые. Я худощавая, а он крепкого телосложения, — отмечает Дагмара Васильевна.

Рецепт долгой и счастливой жизни семьи Прощалыкиных — никогда серьезно не ссориться и подолгу друг на друга не обижаться. Главный принцип — ни в коем случае никакой конфликт не затягивать дольше, чем до утра. Лечь спать можно и в ссоре, но чтобы наутро — снова мир.

Адрес на последней странице

Анна Смирнова и Асхат Хабиров познакомились в 1965 году на борту парохода, следовавшего из Менделеевска в Пермь: парень ехал устраиваться на работу, а девушка — на учебу. Анна читала, коротая время в пути, Асхат подошел к ней одолжить книгу. А чтобы вернуть, записал на последней странице адрес хозяйки. Спустя три месяца он приехал к Анне в гости. Так началась их история.

Всего после трех свиданий Асхата забрали в армию, и Анна ждала его возвращения 3,5 года. После службы он познакомил ее с родителями и увез в Набережные Челны. Там они создали семью и остались.

день семьи Анна и Асхат Хабировы Фото: из семейного архива Хабировых

Анна работала аппаратчиком на Челныводоканале. Ее муж трудился электромонтером на заводе «КАМАЗ». Сейчас супруги на пенсии. Воспитали сына и дочь, имеют троих внуков и троих правнуков. Стараются сохранять активность — много гуляют, занимаются огородом, мастерят что-то своими руками.

— Уже 50 лет бок о бок и ни дня не представляют друг без друга. На прогулку, в магазин, на дачу — везде только вместе. До сих пор, как влюбленные, держатся за руки, — рассказывает сноха супругов-юбиляров Диляра Хабирова.

Кстати, любовь к литературе в этой семье сохранилась до сих пор:

— Анна Николаевна очень начитанна, обожает разгадывать кроссворды. Асхат Миннеахметович собрал большую коллекцию журналов о здоровом образе жизни: выписывает рецепты и консультирует родственников, — говорит Диляра Хабирова.

Как нитка с иголкой

Николай Васильевич и Валентина Степановна Ламоновы из села Остролучье Тамбовской области выросли бок о бок. Поженились они уже после войны, рассказала «Известиям» их дочь Татьяна. Расписались и прожили вместе 66 лет. Жили всегда скромно, если не сказать тяжело.

— Мама после войны работала в ателье в Мичуринске, папа всю жизнь был рабочим. Когда в семье стали появляться дети, мама не оставила работу, а забрала ее домой, — вспоминает Татьяна. — Она шила добротные вещи, среди ее заказчиков были и учителя, и руководители, и простые люди. Всё умела — и брюки, и пальто, и платья.

день семьи Николай Васильевич и Валентина Степановна Ламоновы Фото: из семейного архива Ламоновых

Папа, Николай Васильевич, работал в кузнице, в электродепо на железной дороге. Работа была тяжелая, но, придя домой в конце дня, он всегда помогал жене.

Семья получилась большая: четверо детей, внуки, правнуки. В минувшую субботу, 4 июля, Николаю Васильевичу исполнилось 90 лет. У них дома в селе Остролучье собрались несколько поколений.

По словам дочери Татьяны, в их семье всегда ценилась роль женщины, матери. И хотя бывало всякое — и ссоры, и потери, и спорные поступки — решающее слово всегда было за мамой.

день семьи Семья Ламоновых Фото: из семейного архива Ламоновых

— Мы всегда шли только к ней. Если мама разрешила — папу можно было и не спрашивать. Он приносил в дом деньги, мама ими мудро распоряжалась. У папы не болела голова, сколько нужно отложить, кому что купить, мама всем эффективно управляла, ведь, пока он работал, всё хозяйство было в ее руках, — говорит Татьяна.

Секрет долгой совместной жизни Ламоновых — не сидеть без дела и помогать своим близким. С нравоучениями по поводу того, как строить свою жизнь, супруги никогда к детям не приставали, признается Татьяна. Выпячивания своих заслуг, попыток насадить свой опыт, свои взгляды не было. Но дети всегда чувствовали, что родители хотят для них лучшего.