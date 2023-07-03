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В Москве объявлен в розыск финансировавший ВСУ бизнесмен из Украины

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Фото: соцсети
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Крупный украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности, объявлен в розыск в Москве. Как сообщило 3 июля Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по столице, в отношении Черняка возбуждено уголовное дело ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

По данным следствия, Черняк с февраля по апрель 2022 года вместе с соучастниками вступил в преступный сговор для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате на счет ВСУ и других украинских вооруженных формирований (ВФУ) было перечислено более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

Также известно, что в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил ВФУ товары для ведения боевых действий на сумму более 90 млн рублей. Преступную деятельность фигуранта и его двух доверенных лиц выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, подразделения ГУ МВД России по Москве, а также ФСБ РФ.

«В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга — производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что соучастники задержаны, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому — по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке совершенное группой лиц в особо крупном размере). Сам Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия для установление его местонахождения и задержания.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. Допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг Черняка организаций продолжаются. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении на них ареста.

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Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Бердянске Запорожской области выявлено подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование украинской армии. Владельцы казино осуществляли противоправную деятельность через подставных лиц.

До этого, 21 июня, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что жителя Хабаровского края задержали по подозрению в государственной измене. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Известно, что мужчина перевел криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для ВСУ.

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