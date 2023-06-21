Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ

Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в государственной измене. Мужчина перевел криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 21 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования», — заявили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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