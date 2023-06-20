ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену

Уроженка Украины, собиравшую информацию в интересах Службы безопасности Украины (СБУ), задержали в Саранске за госизмену. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ», — говорится в сообщении управления.

По статье 275 УК РФ «Государственная измена» возбуждено уголовное дело. Задержанная полностью признала вину в преступлении. К этому момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Известия» 18 мая также сообщали о задержании гражданина России в Курской области за попытку вступить в украинское формирование, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Задержанный заявил, что собирался стать членом запрещенной украинской террористической организации.