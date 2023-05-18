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Россиянина задержали в Курской области за попытку примкнуть к ВСУ

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Фото: РЕН ТВ
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Гражданина России задержали в Курской области за попытку вступить в украинское формирование, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры допроса есть в распоряжении «Известий» 18 мая.

По словам задержанного, он собирался стать членом запрещенной украинской террористической организации.

«Я узнал об анкете, которую я скачал, заполнил своими установочными данными и отправил на указанный адрес», — рассказал он.

Подозреваемый также купил на площадке Aliexpress шеврон с флагом региона, в котором собирался служить.

Правоохранители задержали молодого человека в Курской области при попытке пересечь границу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Госизмена».

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Ранее, 24 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Подозреваемый дал признательные показания.

До этого, 11 апреля, на Сахалине был задержан гражданин РФ, подозреваемый в государственной измене. По информации ФСБ, мужчина намеревался транзитом через территорию третьей страны выехать на Украину и там вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

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