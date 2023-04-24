ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в понедельник, 24 апреля, в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Москве и Московской области.

«Установлено, что сотрудник ЧОПа в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ», — сказали в пресс-службе «Известиям».

Там уточнили, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий гражданин был задержан и дал признательные показания.

Ранее, 11 апреля, на Сахалине был задержан гражданин РФ, подозреваемый в государственной измене. По информации ФСБ, мужчина намеревался транзитом через территорию третьей страны выехать на Украину и там вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил.