На Сахалине сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили во вторник, 11 апреля, в пограничном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Сахалинской области.

По информации ФСБ, мужчина намеревался транзитом, через территорию третьей страны, выехать на Украину. Там он собирался вступить в одно из воинских формирований, чтобы участвовать в боевых действиях против российских Вооруженных сил (ВС).

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (госизмена).

До этого, 4 апреля, сообщалось о том, что в Свердловской области была задержана супружеская пара по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им предъявили обвинение по статье «Госизмена». Пара подозревается в осуществлении шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Ранее, в середине марта, ФСБ задержала активистку из Хабаровска за госизмену в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ФСБ указали, что женщина переводила украинской армии деньги на оружие, боеприпасы и обмундирование.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.