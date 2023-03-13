Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска

ФСБ задержала активистку из Хабаровска за госизмену в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 13 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ указали, что женщина переводила украинской армии деньги на оружие, боеприпасы и обмундирование.

Дело возбуждено по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В начале марта в Херсонской области задержали информатора, пересылавшего Вооруженным силам Украины данные о расположении войск России.

В августе прошлого года трех жителей Московского региона уличили в переводе денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.