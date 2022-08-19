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Троих жителей Московского региона уличили в переводе денег для ВСУ

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Троих жителей Московского региона уличили в переводе денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

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«УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане РФ, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России «Государственная измена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период спецоперации РФ по защите Донбасса трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского благотворительного фонда «Вернись живым», который с 2014 года оказывает финансовую помощь украинским войскам.

В УФСБ подчеркнули, что действия этих граждан связаны с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ.

«Им объявлено официальное предостережение», — добавляется в сообщении.

Ранее в этот день в Краснодаре поймали с поличным россиянина — агента Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Арчи. Мужчина за денежное вознаграждение незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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