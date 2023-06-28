В Бердянске выявлено финансировавшее украинскую армию подпольное казино

В Бердянске Запорожской области было выявлено подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование украинской армии. Об этом в среду, 28 июня, рассказали в правоохранительных органах.

Владельцы казино осуществляли противоправную деятельность через подставных лиц. Собственником помещения является местная жительница Тамара Баркарь, которая сдавала площадь в аренду.

«В 2022 году мы сдали это помещение <...> не знаем, чем они тут занимались, снимали они под склад. В помещение мы попасть не могли, но время идет, и в результате мы известили, чтобы проверили это помещение. Вскрыли его и оказалось, что тут аппараты», — поделилась Баркарь.

Сотрудник правоохранительных органов отметил, что в настоящий момент преступная деятельность пресечена.

Ранее, 21 июня, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что жителя Хабаровского края задержали по подозрению в государственной измене. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Известно, что мужчина перевел криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для Вооруженных сил Украины.