Вучич указал на взаимосвязь между контрнаступлением ВСУ и эскалацией в Косово

Власти самопровозглашенной республики Косово могут спровоцировать новый виток эскалации на фоне украинского контрнаступления. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

Наступление Украины может произойти на двух направлениях: одно — у Артемовска (украинское название — Бахмут) и второе, более масштабное, — у Энергодара, предположил он.

«Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части [фронта]», — уточнил Вучич.

Киев стремится продемонстрировать Западу военные достижения перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы в случае успеха получить право на вступление в альянс, заявил он. Параллельно с украинскими попытками контрнаступления премьер-министр Косово Альбин Курти начнет новые гонения на местных сербов, предположил Вучич.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

Позже, 22 июня, Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.