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Медведев прокомментировал желание Украины выйти на границы 1991 года

Медведев назвал Украину «Землей Санникова»
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Фото: ТАСС/Zuma
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал желание Украины о выходе к границам 1991 года оторванным от действительности. Сообщение на эту тему он опубликовал в воскресенье, 2 июля, в своем Telegram-канале.

«<…> Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», — написал политик.

Кроме того, Медведев дополнил сообщение фрагментом из кинофильма «Земля Санникова», снятого в начале 1970-х годов по одноименному роману Владимира Обручева. В отрывке повторяется фраза из текста политика «Нет, нету там земли».

Земля Санникова — остров-призрак, расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. В этот район не раз отправлялись экспедиции, но земли там не обнаружили.

Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда украинские вооруженные силы выйдут к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

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В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя указанное заявление, подчеркнул, что оно не имеет никакой перспективы. С ним согласился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 9 июня он в разговоре с «Известиями» заявил, что для России разговоры о границах 1991 года абсолютно неприемлемы, потому что Крым и все четыре новых региона, согласно Конституции РФ, — это российские земли.

В свою очередь сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 23 мая отметил, что, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий, однако если украинский лидер пойдет на такой шаг, то лишится западной поддержки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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