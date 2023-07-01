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Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц сроком на 10 лет

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против 192 физических лиц. Соответствующий указ опубликован в субботу, 1 июля.

В санкционный список в том числе внесены граждане РФ. Помимо этого, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо, в частности российские, белорусские, грузинские и казахстанские компании.

Ограничения коснулись руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.

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Ранее, 11 июня, сообщалось, что украинский лидер ввел санкции в отношении 178 человек. Ограничительные меры вводятся сроком на пять лет. В частности, рестрикции подразумевают блокировку активов, ограничение на осуществление торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

До этого, 27 мая, под ограничительные меры, введенные Зеленским, попало 51 физическое лицо и 220 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. В список вошли в том числе компании из транспортной, коммуникационной и промышленной отраслей.

Также в апреле в санкционный список были включены 25 россиян и 322 компании.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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