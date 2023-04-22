Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило о желании 140 человек эвакуироваться из Судана
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла в воскресенье
Мир
Министр обороны Швеции призвал Украину готовиться к конфликту на истощение
Мир
В Южной Осетии рассказали о долгах перед РФ за газ и электричество
Мир
В Нидерландах прошел ежегодный парад цветов
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове и области
Культура
Премию «Золотая маска – 2023» вручили в столичном МАМТе
Мир
WP узнала о планах террористов в Афганистане против США, Европы и Азии
Мир
Посол Кубы в РФ назвал символичным визит Лаврова в страну
Спорт
МОК осудил Украину за запрет своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами
Мир
Жители Израиля вновь вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы
Мир
Зеленский ввел санкции против 25 россиян и 322 компаний
Происшествия
В Петербурге силовики прервали концерт SCALLY MILANO
Сюжет:

Зеленский ввел санкции против 25 россиян и 322 компаний

0
Фото: REUTERS/ Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередной пакет персональных экономических санкций в отношении граждан России ввел президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 апреля. Соответствующие указы размещены на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сказано в документах.

Первый пакет санкций направлен против 40 человек, среди которых 25 россиян. Санкциями сроком на 10 лет предусматриваются блокировка активов, запрет на участие в приватизации на территории Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другое.

Второй указ Зеленского перечисляет меры против 322 российских компаний оборонной и высокотехнологичной отраслей. Они рассчитаны на срок в 10 лет и включают блокировку активов и прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничительные шаги.

Нанести уран: ЕС может принять 11-й пакет санкций уже в апреле
На чем в этот раз сосредоточится Евросоюз и коснутся ли рестрикции «Росатома»

Ранее в этот день глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала санкции, введенные Зеленским в отношении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, не имеющими никакого значения. Она подчеркнула, что «очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна» не могут вызывать серьезной реакции.

Неделей ранее, 15 апреля, президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. Он подписал два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также введены ограничительные меры против 241 юридического лица из РФ.

Ранее, 1 апреля, Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие рестрикции, всего 11 мер. Под санкции также попал бывший президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023