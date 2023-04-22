Зеленский ввел санкции против 25 россиян и 322 компаний

Очередной пакет персональных экономических санкций в отношении граждан России ввел президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 апреля. Соответствующие указы размещены на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сказано в документах.

Первый пакет санкций направлен против 40 человек, среди которых 25 россиян. Санкциями сроком на 10 лет предусматриваются блокировка активов, запрет на участие в приватизации на территории Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другое.

Второй указ Зеленского перечисляет меры против 322 российских компаний оборонной и высокотехнологичной отраслей. Они рассчитаны на срок в 10 лет и включают блокировку активов и прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничительные шаги.

Ранее в этот день глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала санкции, введенные Зеленским в отношении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, не имеющими никакого значения. Она подчеркнула, что «очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна» не могут вызывать серьезной реакции.

Неделей ранее, 15 апреля, президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. Он подписал два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также введены ограничительные меры против 241 юридического лица из РФ.

Ранее, 1 апреля, Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие рестрикции, всего 11 мер. Под санкции также попал бывший президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.