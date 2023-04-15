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Зеленский ввел новые санкции против России

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против граждан России.

Он подписал 15 апреля два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также введены ограничительные меры против 241 юридического лица из РФ.

Санкции вводят набор ограничений, которые будет действовать от десяти до 50 лет.

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Ранее, 1 апреля, Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер. Под санкции также попал бывший президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

10 марта Зеленский ввел санкции против нескольких букмекерских компаний, которые якобы могут быть связаны с Россией.

До этого, 26 февраля, президент Украины подписал три указа, согласно которым были введены новые санкции против некоторых россиян. С его слов, рестрикции направлены в отношении представителей спорта и тех, кто «помогает держать структуры наемников».

19 февраля Зеленский ввел санкции в отношении 333 граждан России, в их числе финансисты и банкиры.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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