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Памфилова назвала санкции Зеленского против ЦИК РФ конвульсиями «коверного клоуна»

Глава ЦИК РФ Памфилова о санкциях Зеленского: конвульсии «коверного клоуна» не имеют никакого значения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, не имеют никакого значения. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в субботу, 22 апреля.

«Какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют», — сказала она ТАСС.

Комментируя введенные санкции, заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, в свою очередь, заметил, что руководство Украины работает без выходных и вводит рестрикции против ЦИК РФ уже во второй раз. Он напомнил, что в первый раз Киев ввел санкции против Центризбиркома в 2018 году, когда президентом Украины был Петр Порошенко.

«Работают в выходные. Может быть, у них учет плохо поставлен? По второму кругу пошли», — с иронией сказал Булаев.

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Ранее в этот же день Зеленский своим указом ввел санкции в отношении ЦИК РФ и ряда российских политических партий. Согласно указу, на подпавшие под санкции партии распространяется в числе прочего блокировка активов сроком на 10 лет, ограничение торговых операций и запрет на совершение сделок с ценными бумагами.

15 апреля президент Украины подписал два указа о введении персональных санкций против граждан России. В них упоминаются 433 физических лица. Также были введены ограничительные меры против 241 юридического лица из РФ. Санкции вводят набор ограничений, которые будут действовать от десяти до 50 лет.

До этого, 1 апреля, Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер. Под санкции также попал бывший президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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