Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел 27 мая санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В новом санкционном списке, в частности, компании из транспортной, коммуникационной и промышленной отраслей.

В апреле Зеленский ввел санкции против 25 россиян и 322 компаний.

В том же месяце президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. Он подписал два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также были введены ограничительные меры против 241 юридического лица из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.