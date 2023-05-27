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Сюжет:

Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с Россией
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Фото: Global Look Press/Christine Olsson
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел 27 мая санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В новом санкционном списке, в частности, компании из транспортной, коммуникационной и промышленной отраслей.

В апреле Зеленский ввел санкции против 25 россиян и 322 компаний.

В том же месяце президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. Он подписал два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также были введены ограничительные меры против 241 юридического лица из России.

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Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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