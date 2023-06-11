Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 178 человек. Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса украинского лидера в воскресенье, 11 июня.

Основную часть списка составляют граждане РФ.

Ограничительные меры вводятся сроком на пять лет. В частности, рестрикции подразумевают блокировку активов, ограничение на осуществление торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Ранее, 27 мая, Зеленский ввел санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. В список вошли в том числе компании из транспортной, коммуникационной и промышленной отраслей.

В апреле под ограничительные меры, введенные украинским лидером, попали 25 россиян и 322 компании.

В том же месяце Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. Он подписал два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также были введены ограничительные меры против 241 юридического лица из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.