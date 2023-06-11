Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции
Мир
В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ
Армия
Шойгу вручил госнаграды участникам СВО
Мир
В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады
Мир
В США заявили о больших потерях у ВСУ в Запорожской области
Мир
В США заявили о неэффективности санкций против других стран
Сюжет:

Зеленский ввел санкции в отношении 178 человек

0
Фото: Global Look Press/Filip Singer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 178 человек. Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса украинского лидера в воскресенье, 11 июня.

Основную часть списка составляют граждане РФ.

Ограничительные меры вводятся сроком на пять лет. В частности, рестрикции подразумевают блокировку активов, ограничение на осуществление торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Черный ворон кризиса: Зеленский завершает продажу Украины
Страна переходит под контроль транснациональных финансовых элит

Ранее, 27 мая, Зеленский ввел санкции в отношении 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. В список вошли в том числе компании из транспортной, коммуникационной и промышленной отраслей.

В апреле под ограничительные меры, введенные украинским лидером, попали 25 россиян и 322 компании.

В том же месяце Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против граждан России. Он подписал два указа, в которых упоминаются 433 физических лица. Также были введены ограничительные меры против 241 юридического лица из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023