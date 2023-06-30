Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов

Французские отели столкнулись с массовыми отменами бронирования на фоне протестов в стране, сообщил 30 июня телеканал BFM.

Крупнейшее объединение отельеров и рестораторов Франции Umih предоставило данные о том, что в кварталах, которые оказались наиболее затронутыми беспорядками, фиксируется волна отмены бронирований.

Причиной отмены являются факты насилия и случаи мародерства, сопровождающие акции протеста.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В ходе протестов в ночь на 30 июня были задержаны по меньшей мере 875 участников.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.