Медведев заявил о наблюдении РФ за событиями во Франции
Россия смотрит за событиями во Франции, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 июня в Telegram-канале.
«С неменьшим интересом также смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах», — отметил Медведев.
По его словам, Россия обсудит беспорядки во Франции со своими партнерами, в особенности в контексте многолетней «удачной» миграционной политики Европы.
Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В ходе протестов в ночь с 29 на 30 июня были задержаны по меньшей мере 875 участников.
Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.