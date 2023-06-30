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Во Франции будут использовать бронетехнику жандармерии в связи с беспорядками

BFMTV: во Франции будут использовать бронетехнику жандармерии в связи с беспорядками
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Фото: REUTERS/Lucien Libert
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн в связи с волной беспорядков в стране объявила о развертывании бронетехники жандармерии. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

«Элизабет Борн по предложению [министра внутренних дел] Жеральда Дарманена объявила о развертывании бронетехники жандармерии», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, всего будет задействовано 18 бронетранспортеров, в том числе четыре новейших многоцелевых Centaure.

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Беспорядки начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции указали, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш подчеркнул, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ходе беспорядков в ночь с 29 на 30 июня были задержаны по меньшей мере 875 участников.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

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