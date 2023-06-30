Политолог объяснил провал попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Активной поддержки у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не оказалось ни среди элит, ни среди граждан. Об этом 30 июня заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей», который прошел в центре «Россия сегодня».

«Мы наблюдали единение вокруг российской власти и лично президента Владимира Путина, верховного главнокомандующего. Именно патриотический настрой граждан сыграл решающую роль в остановке мятежа. Важным фактором провала планов, конечно, стало и поведение основных политических игроков современной России, поведение силовых структур. Очевидно, что Пригожин переоценил свою популярность и влияние в итоге сделав критически неправильный катастрофический выбор, он не смог справиться с испытанием, ни прошел, скажем так, пройдя огонь, не прошел медные трубы», — сказал Данилин.

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.