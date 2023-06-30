Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске
Общество
В ГД предложили проводить консультации школьников с психологом перед экзаменами
Экономика
Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль
Мир
Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине
Авто
Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто
Новости компаний
Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства
Сюжет:

Политолог объяснил провал попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Политолог Данилин: Пригожин переоценил свою популярность среди россиян
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активной поддержки у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не оказалось ни среди элит, ни среди граждан. Об этом 30 июня заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей», который прошел в центре «Россия сегодня».

«Мы наблюдали единение вокруг российской власти и лично президента Владимира Путина, верховного главнокомандующего. Именно патриотический настрой граждан сыграл решающую роль в остановке мятежа. Важным фактором провала планов, конечно, стало и поведение основных политических игроков современной России, поведение силовых структур. Очевидно, что Пригожин переоценил свою популярность и влияние в итоге сделав критически неправильный катастрофический выбор, он не смог справиться с испытанием, ни прошел, скажем так, пройдя огонь, не прошел медные трубы», — сказал Данилин.

«Два государства, но Отечество у нас общее»
Лукашенко рассказал о причинах включиться в переговоры с Пригожиным и раскрыл их подробности

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня глава государства выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023