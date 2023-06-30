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График общественного транспорта в Париже изменили из-за беспорядков

В Парижском регионе из-за беспорядков изменили график движения общественного транспорта
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Фото: Global Look Press
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Движение общественного транспорта в Парижском регионе прекратят после 21:00 из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка в пригороде столицы Франции Нантере. Об этом 30 июня сообщило на своей странице в Twitter управление IDF Mobilités, контролирующее транспортные компании в регионе.

Решение согласовано с правоохранительными органами.

«В консультации с префектурой полиции все трамваи и автобусы в регионе Иль-де-Франс будут остановлены самое позднее в 21 час. Эта мера для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров будет проводиться каждый день до дальнейших распоряжений», — отметили в ведомстве.

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Парижский регион состоит из восьми административных департаментов: Париж, Эссон, Верхняя Сена, Сена-Сен-Дени, Сена-и-Марн, Валь-де-Марн, Валь-д'Уаз и Ивелин.

В ночь с 29 на 30 июня во Франции были задержаны по меньшей мере 875 участников беспорядков, которые начались в стране после убийства подростка, не выполнившего требования дорожного патруля.

Инцидент произошел 27 июня, полицейские застрелили несовершеннолетнего водителя в Нантере.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который застрелил водителя. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским не соблюдались.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин ранее в пятницу показал последствия беспорядков — на улицах городов появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

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