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Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи погибшего. Об этом сообщил адвокат правоохранителя Лоран-Франк Льенар 30 июня.

«Первые слова, которые он сказал [находясь под стражей], были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — заявил он в эфире BFMTV.

Адвокат добавил, что полицейский не хотел убивать подростка.

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Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза показала последствия протестов. На улицах французского города можно увидеть обуглившиеся корпуса трамваев, выбитые стекла. В городах Кламар и Компьень объявили ночной комендантский час до 3 июля.

В ходе беспорядков во Франции полиция задержала в четверг более 100 человек. В ряде регионов Франции в связи с протестами был задействован спецназ.

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