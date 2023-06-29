Патриарх Кирилл встретился с кардиналом Дзуппи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи в Даниловом монастыре, о чем стало известно в четверг, 29 июня.

«Я очень рад, что вы прибыли в Москву в сопровождении братьев, которых я хорошо знаю. Мы ценим, что Его Святейшество (папа римский Франциск) направило именно вас», — сказал патриарх Кирилл.



На встрече они обсудят вопросы урегулирования конфликта на Украине.



Ранее в этот день сообщалось, что кардинал Дзуппи прибыл в Данилов монастырь в Москве.

29 июня сообщалось, что Дзуппи обсудил с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым возможность переговоров без остановки боевых действий.



Также 29 июня председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци сообщил, что Дзуппи и Ушаков обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами.



Дзуппи прибыл в российскую столицу 28 июня, поездка кардинала продлится до 29 июня. Основная цель визита — «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира».



Ранее, 6 июня, состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.



25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины. Кроме того, он поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.



При этом 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта, объяснив это тем, что Киев не нуждается в посредниках. Также украинский лидер заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с ним ему не о чем говорить.