Папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине. Об этом 20 мая говорится в сообщении на сайте Ватикана.

До этого, 17 мая, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время выступления в Рейкьявике на саммите Совета Европы заявил, что пришло время сделать шаги для достижения «справедливого и окончательного мира» на Украине.

Ранее, 13 мая, украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложения Ватикана по урегулированию конфликта, отметил, что Киев не нуждается в посредниках. По его словам, урегулирование должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле.

10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии».

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании.

В апреле папа римский Франциск поздравил православных с Пасхой, в своей речи понтифик пожелал народам России и Украины мира.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.