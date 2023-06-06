Зеленский усомнился в возможности мира после прекращения огня на Украине

Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру. Об этом 6 июня заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи.

«Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира», — передаются слова Зеленского в сообщении на сайте его офиса.

По его мнению, Россия должна вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Зеленский подчеркнул, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на РФ способны повлиять на нее.

Помимо прочего украинский лидер обсудил с Маттео Дзуппи собственную формулу мира.

Глава государства также призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию украинского мирного плана.

«Мы приветствуем готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку [спецоперация] продолжается на территории Украины, алгоритм достижения мира может быть только украинским», — подытожил Зеленский.

Осенью прошлого года Зеленский озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто также 3 июня предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, включающий, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Он отметил, что Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии.

При этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в этот день сообщил, что Киев категорически отвергает предложенный Индонезией мирный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Киев должен вернуть себе утраченные в ходе спецоперации территории, а прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не помогут в этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июня отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Он обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

Также свои планы урегулирования конфликта предлагали в КНР, Ватикане, странах Африки и Южной Америки.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.